В Индонезии за день произошло 450 землетрясений

В Индонезии после разрушительного землетрясения, произошедшего в субботу, были зафиксированы еще 450 подземных толчков, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам специалиста индонезийского агентства метеорологии и геофизики, сильный повторный сейсмический толчок магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошел спустя два часа после основного землетрясения. Сотни остальных подземных толчков были менее 4 по шкале Рихтера.

По последним данным, число жертв землетрясения, произошедшего в субботу утром в центральной части индонезийского острова Ява, достигло трех тысяч 731 человека.

Индонезия является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома): плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате подвижек земной коры на территории "страны трех тысяч островов" часто происходят землетрясения и извержения вулканов, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, вчера рано утром на индонезийском острове Ява произошло землетрясение с силой толчков 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах от города Джокджокарта.

Землетрясение также спровоцировало рост активности вулкана Мерапи, проснувшегося несколько недель назад. В связи с угрозой извержения проводится эвакуация жителей с его склонов.