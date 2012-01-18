Янукович принял отставку министра финансов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Федора ЯРОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно их данным, руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я попросил Президента освободить меня от должности министра финансов по собственному желанию. Глава государства поддержал мое предложение. Я написал заявление по собственному желанию», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО после завершения встречи.

При этом он отметил, что остается сторонником реформаторского курса главы государства.

Ф.ЯРОШЕНКО заметил, что за время своей работы в должности руководителя Минфина приложил много усилий для того, чтобы министерство «было лучше» и работало на выполнение всех реформаторских шагов, инициированных Президентом. «Мы сформировали нормальный прочный коллектив. Я очень рад, что министерство мощно выполняет все задачи. Но, несомненно, всегда есть проблемы. Я хотел бы пожелать новому министру финансов поменьше допускать ошибок и как можно эффективнее работать», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что после «восстановления формы» будет просить Президента доверить ему работу на том участке, на котором тот будет считать целесообразным.

Как проинформировали в пресс-службе, во время встречи член правительства также доложил главе государства о состоянии финансовой системы Украины, о показателях, с которыми страна завершила 2011 год, и планах на 2012-й.

Как сообщал УНИАН, Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.