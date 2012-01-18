Попов проведет референдум в Киеве

Глава Киевской городской администрации Александр Попов выступает с инициативой проведения общегородского референдума. По словам Попова, на референдум будут вынесены наиболее проблемные вопросы в столице. Как сообщает «Главком», соответствующее заявление Александра Попова прозвучало в эфире сразу нескольких телеканалов.

За словами Попова, «референдумы должны стать нормой киевского самоуправления».

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О всеукраинском и местном референдуме», референдум является способом принятия гражданами Украины решений по важным вопросам общегосударственного и местного значения путем голосования.

Как отмечают аналитики, идея проведения городского референдума в Киеве может создать важный прецедент в общественной жизни, поскольку это - одна из основных форм прямой демократии.

Как отметил директор аналитической компании GMT-Group Анатолий Луценко, «практика проведения местных референдумов характерна для стран Западной Европы».

«Поскольку Украина провозгласила путь на евроинтеграцию, нужно брать позитивный опыт европейских стран, нацеленный на укрепление местного самоуправления. Если эта форма участия граждан в жизни города станет производительной, это только прибавит Украине и Киеву на пути к евроинтеграции », - отметил аналитик.