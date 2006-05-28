В Москве геи подрались с православными

В Москве стражи порядка разогнали гей-парад. Власть не санкционировала проведение акции, но представители сексуальных меньшинств таки осмелились на парад. Однако натолкнулись не только на кордоны милиции, но и на радикально настроенных противников гей-парада.

Из-за запрета представители секс-меньшинств держали в секрете место проведения шествия до последнего момента. Не знали даже журналисты. Таким образом российские геи надеялись на успешное проведение акции.

Николай Алексеев, организатор акции:

- Мы выходим на мирную демонстрацию. И хотим доказать что у нас есть такие же права как и во всем мире.

Представители секс-меньшинств двинулись к Александровскому саду вблизи Кремля. Потом решили положить цветы к могиле Неизвестного солдата. Однако дальше натолкнулись на толпу агрессивно настроенных противников проведения парада.

Леонид Никснич, глава Союза православных граждан:

- Мы живем в православной стране и никаких гей-парадов не допустим. Мы будем бороться против этого.

Конфликт между двумя группами быстро перерос в драку. Чтобы развести людей, милиции пришлось применить силу. Свыше 100 его участников задержали. Представители секс-меньшинств обвиняют в том, что произошло, радикалов. Именно они начали бросать петарды и спровоцировали столкновения, которые привели к массовым задержаниям. В центре Москвы усилены меры безопасности.

5 канал