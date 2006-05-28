Почему Анджелина Джоли рожала в Африке?
12:16, 28 мая 2006Политика
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У Джоли и Питта теперь есть дочка
Анджелина Джоли родила девочку. Назвали ее Шило Нувель Джоли-Питт. Об этом сообщил журналистам представитель ее мужа. Роды прошли в африканской стране Намибии. Пара решила, что их ребенок должен родиться на Африканском континенте, чтобы быть близким с приемными детьми. Актриса уже имеет двоих приемных детей: мальчика из Камбоджи и девочку из Эфиопии.
Напомним, Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она неоднократно посещала лагеря беженцев в африканских странах.
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