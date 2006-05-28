Инвесторам «Элита-Центр» будет раздавать жилье Олесь Довгый

Распоряжением Киевской городской государственной администрации создана комиссия по решению вопроса обеспечения жильем инвесторов, которые нанесли ущерб в результате деятельности группы инвестиционно-строительных компаний «Элита-Центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в составе комиссии – 45 человек: 27 – представители столичной власти, 18 – представители инвесторов. Комиссию возглавил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киеврады Олесь ДОВГЫЙ.

Согласно документу, срок действия полномочий комиссии – до обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности «Элита-Центра».

В соответствии с распоряжением, комиссии поручено создать рабочие группы, которые будут действовать в направлении решения проблемных вопросов, которые будут возникать в процессе реализации намеченных мер.

Кроме того, ежеквартально она будет отчитываться на очередных пленарных заседаниях Киевского городского совета о принятых мерах по содействию пострадавшим гражданам.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля тогдашний городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подписал распоряжение о создании комиссии по проверке противоправной деятельности корпорации «Элита-Центр». В соответствии с документом, в состав комиссии вошел 31 человек, которые являются представителями местной власти, инвесторов, службы «Киевгосэкспертиза» и др.

23 мая нынешний Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил своего советника и исполняющего обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам образования Виталия ЖУРАВСКОГО ответственным за решение вопросов, связанных с аферой «Элита-Центр».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центра» в Киеве пострадали свыше 1,5 тысячи человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договора о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.