В Ивано-Франковской области ”процветает” цензура в СМИ

В Ивано-Франковской области редактора городских и районных газет обеспокоены давлением на свободу слова со стороны местных властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении «Свободу слова – не спинити!» редакторов городских и районных газет Ивано-Франковской области, соучредителями которых являются районные советы и райгосадминистрации.

Заявление было принято вчера в городе Косив на семинаре по разгосударствлению коммунальных масс-медиа, организованного Академией украинской прессы, Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине и Карпатским медиа-центром «Открытое пространство».

«Давление властей на свободу слова в Ивано-Франковской области получило новый формат, - отмечается в заявлении. – После грубого вмешательства чиновников в редакционную политику газет «Коломийський вісник», «Злагода» (Тлумач), «Дзвони Підгір’я» (Калуш), осуществлено покушение на свободу слова и в городе Косив. Местные князьки – председатели райгосадминистрации и районного совета – ввели цензуру в районной газете «Гуцульський край». Они запретили редактору печатать обращение депутатов, которое якобы унижает их честь и достоинство и деловую репутацию, подрывает авторитет органов власти, тем самым нарушили Конституцию и законы Украины, касающиеся СМИ».

23 мая редактор газеты «Гуцульський край» Петр ГАВУКА объявил голодовку в знак протеста против давления на свободу слова. Участники семинара по разгосударствлению коммунальных масс-медиа поддержали «принципиальную позицию редактора газеты «Гуцульський край» П.ГАВУКИ в отстаивании свободы слова в праве граждан на выражение свободного и независимого мнения».

«Заявляем, что во время, когда в Украине актуальным является реформирование коммунальных СМИ, лишение их учредительства со стороны исполнительной и законодательной властей, вмешательство в редакционную политику, экономическое давление и посягательство на имущество газеты, монополизация информационного пространства недопустимы, – подчеркивается в документе. – Мы требуем от представителей соответствующих органов дать правовую оценку действиям чиновников Косива в покушении на свободу слова».

Заявление содержит призыв ко всем журналистам Прикарпатья поддержать их требования, чтобы не «допустить подобного в других средствах массовой информации».

В данное время редактор Косивской газеты «Гуцульський возле» П.ГАВУКА прекратил предупредительную голодовку, которую он объявил 23 мая

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Ивано-Франковской области редактор районной газеты “Гуцульський край” П.ГАВУКА (тираж газеты 4,5 тыс. экземпляров - УНИАН) объявил предупредительную трехдневную голодовку из-за давления на редакцию, вмешательства во внутренние дела коллектива и угроз в его адрес.

Редактор избрал такую форму протеста после того, как соучредители издания – Косивский райсовет и райгосадминистрация – требовали запретить публикацию обращения к Президенту Украины, генеральному прокурору, руководству области и председателю ЦИК, в котором 40 районных избранников (а это ровно половина депутатского корпуса) подвергали сомнению легитимность избрания председателя райсовета и его заместителей