В Москве открыта Библиотека украинской литературы

В Москве состоялась торжественная церемония открытия Библиотеки украинской литературы.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в мероприятии, прошедшем 26 мая, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга КОСТЕНКО, посол Украины в Российской Федерации Олег ДЁМИН, первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ, первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Людмила ШВЕЦОВА.

Посол Украины произнес приветствие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В своем выступлении О.ДЁМИН поблагодарил правительство Москвы, все причастные украинские и российские учреждения за помощь в открытии библиотеки и отметил роль глав государств Украины и РФ, которые внесли вопрос открытия заведения в план приоритетных задач двусторонних отношений на 2006 г. Посол сообщил, что Министерство иностранных дел Украины приняло решение об оснащении библиотеки комплексом для принятия спутниковых сигналов украинского телевидения и передал в подарок от украинской стороны книги и видеотехнику.

После церемонии открытия состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие украинские и российские художественные коллективы.

Как сообщал УНИАН, площадь нового здания Библиотеки украинской литературы, расположенной по адресу: Трифоновская улица, дом 61, составляет 600 квадратных метров и состоит из читального зала, двух конференц-залов, медиатеки и хранилища. Фонд библиотеки насчитывает свыше 50 тысяч книг, в частности редких и рукописных изданий. В библиотеке также можно оформить подписку на газеты и журналы, которые издаются на территории Украины, заказать украинскую литературу. При этом читатели смогут знакомиться с документами как на украинском, так и на русском языке.

Строительство нового здания осуществлялось на средства, выделенные префектурой Центрального административного округа Москвы. Первая библиотека украинской литературы открылась в Москве в начале XX века, однако в 1938 году она была ликвидирована по решению советского правительства.