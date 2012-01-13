Регионалы считают, что Аваков идеи «профукал»

Харьковская областная организация Партии регионов обнародовала заявление в связи с событиями, которые развернулись вокруг экс-губернатора Арсена АВАКОВА, и в ответ на комментарии оппозиции по поводу возбуждения уголовного дела относительно бывших высокопоставленных чиновников Харьковской облгосадминистрации.

«События, которые разворачиваются вокруг возбуждения уголовного дела относительно бывшего руководства ХОГА, - идет речь в заявлении, переданном УНИАН, - вынуждают сделать некоторые выводы относительно «боеспособности» оппозиционных сил области».

«Вызывает удивление и обеспокоенность, - пишут автор и заявления, - полная правовая безграмотность так называемых политологов, руководителей местных бютовских ячеек, даже спичрайтеров областных белосердечников, которые прибегают к комментариям, от которых попахивает нежеланием знать нормы украинского законодательства и руководствоваться ими в реальной, а не фантастической жизни. Еще понятны юридически бессмысленные комментарии из уст аваковской пресс-секретарши Наталии СТАТИВКО, которая, бесспорно, еще долго будет находиться под впечатлением от действий и поступков киевского десанта.

В действительности жизнь областной ячейки БЮТ на Харьковщине никогда не бурлила. То ли в силу инфантильности или малочисленности, но и в оранжевые времена эта политическая сила на карте области выглядела маленьким белосердечным пятном. Однако такой хаотичности и растерянности, которую сегодня демонстрирует харьковская оппозиция, в ее истории жители области еще не видели.

Безусловно, что главной проблемой является отсутствие в Харькове больше четырех месяцев ее руководителя. От этого, кажется, и страдают те, кто должен, получая деньги, их профессионально отрабатывать. А ресурсов, как и АВАКОВА (понятия тождественны), нет. Поэтому и рождаются ньюсмейкерами то дудки, то ефремовы, а иногда - бютовские нардепы, которые «пробегают» рядом».

«Кстати, - идет речь в заявлении, - что-то «призабылась» или «потерялась» в сознании белосердечных еще одна аваковская афера с 700 га земли, в которую он втянул десятки своих однопартийцев. Где же тогда был сам руководитель областной оппозиции, почему не защитил своих единомышленников? Возможно, потому что это его лично не слишком трогало. А вот сегодня, когда расследуются факты, изучаются документы, что напрямую является угрозой для него оказаться за решеткой, «оптимистичный» АВАКОВ из-за границы «подал» свой голос в виде «январских тезисов» борца за идеи. Вот только чьи? Это те идеи, которые он «профукал», когда его однопартийцы отстаивали часами на площадях, мерзли в палатках в поддержку своего лидера? Кажутся очень выборочными аваковские усилия по «борьбе с этой мерзостью».

«Партия Регионов на Харьковщине, - говорится в заявлении, - тоже переживала трудные времена в 2005-2006 годах, когда от оранжевых сотрясений, которые базировались на желании всех посадить и подвергнуть экзекуции люстрации, пострадали довольно много профессионалов своего дела. Однако мы, как монолитная политическая сила, своих одпартийцев и единомышленников никогда не оставляли один на один с бедой.

Хотелось пожелать и политическим оппонентам окончательно не потерять достоинство в трудные для себя времена. А руководителю областного БЮТ прибегнуть к поиску аргументированных ответов, которые ему скоро понадобятся, а не дезинформировать, в первую очередь, своих однопартийцев. Пустые звуки, как известно, не достигают цели. Даже если они раздаются от уставшего от отдыха маленького политика».

Как сообщал УНИАН, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Харьковской области за письменным обращением областной государственной администрации, возбуждено уголовное дело по статье 364 часть 2 (злоупотребление служебным положением) и 366 часть 2 УК Украины (служебная подделка) относительно должностных лиц Харьковской облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема Украины в Харьковской области. Общий убыток от незаконной передачи в собственность этих земельных участков составляет свыше 5.5 млн. грн. Досудебное следствие по делу осуществляется прокуратурой Харьковской области.

В своих комментариях представители Харьковской областной организации партии «Батькивщина» заявили, что уголовное дело касательно А.Авакова сфабриковано, а его возбуждение прокуратурой области является «политически мотивированным».