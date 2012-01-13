Под колонией Тимошенко «расцвели» розы

Около 10-15 женщин принесли сегодня к Качановской колонии Харькова, где находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, живые цветы.

Как передает корреспондент УНИАН, женщины развесили розы на деревьях рядом с проходной колонии и на самих воротах.

Участницы акции рассказали, что представляют разные политические и общественные организации, а пришли к колонии, чтобы поздравить Ю.ТИМОШЕНКО «как женщину и как мать» со «Старым Новым годом».

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО отметили, что хотят «выразить поддержку Юлии», поскольку считают, что «она защищает народ». Женщины также говорят, что «под Новый год бывают чудеса», а поэтому верят, что «все - ненадолго».

Женщины попробовали через часовых на проходной передать Ю.ТИМОШЕНКО поздравительную открытку, но работники колонии отказались взять почту, сославшись на то, что это можно делать только с разрешения следователя.

Работники пенитенциарной службы информировали журналистов, освещающих события под колонией, что сегодня можно ожидать сообщения о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.