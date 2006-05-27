Ющенко освободил еще 26 глав райгосадминистраций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими распоряжениями от 26 мая освободил 26 председателей районных государственных администраций. Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, в частности: Сергей ОМЕЛЬЯНЕНКО освобожден от должности председателя Новоукраинской районной государственной администрации Кировоградской области, Леонид ДИДЕНКО освобожден от должности председателя Межевской районной государственной администрации Днепропетровской области, Владимир ЛИТВИН освобожден от должности председателя Карловской районной государственной администрации Полтавской области, Леонид ГУДОЖНИК освобожден от должности председателя Юрьевской районной государственной администрации Днепропетровской области, Сергей КОРНИЕВСКИЙ освобожден от должности председателя Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области, Сергей ОЗНОБКИН освобожден от должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области, Алексей БИЛОВОЛ освобожден от должности председателя Роменской районной государственной администрации Сумской области, Виктор МОРГУН освобожден от должности председателя Городищенской районной государственной администрации Черкасской области, Дмитрий КОЛЕСНИК освобожден от должности председателя Жмеринской районной государственной администрации Винницкой области, Григорий ДОМНЕНК освобожден от должности председателя Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области, Николай ТИМИН освобожден от должности председателя Нижнегорской районной государственной администрации Автономной Республики Крым, Юрий ГАРБУЗ освобожден от должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области, Сергей БРАЖЕНКО освобожден от должности председателя Буринской районной государственной администрации Сумской области, Анатолий ХАВИЛ освобожден от должности председателя Борзнянской районной государственной администрации Черниговской области, Лазарь ПАЛАДИЙ освобожден от должности председателя Сторожинецкой районной государственной администрации Черновицкой области, Виктор ГАЛУЩИНСКИЙ освобожден от должности председателя Красноармейской районной государственной администрации Житомирской области, Владимир САМУСЬ освобожден от должности председателя Андрушевской районной государственной администрации Житомирской области, Николай КОНОВСКИЙ освобожден от должности председателя Балтской районной государственной администрации Одесской области, Николай КОВАЛЕНКО освобожден от должности председателя Недригайловской районной государственной администрации Сумской области, Виктор КРЮКОВ освобожден от должности председателя Долинской районной государственной администрации Кировоградской области, Наталия КОЖУХАРЕНКО освобождена от должности председателя Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области, Орест ВАСИЛИШИН освобожден от должности председателя Турийской районной государственной администрации Волынской области, Иван ЧЕПЕСЮК освобожден от должности председателя Борщевской районной государственной администрации Тернопольской области, Ярослав ЖИГАН освобожден от должности председателя Воловецкой районной государственной администрации Закарпатской области, Николай ГАПИЧ освобожден от должности председателя Добропольской районной государственной администрации Донецкой области, Золтан ЛЕНДЕЛ освобожден от должности председателя Тячевской районной государственной администрации Закарпатской области. Тексты распоряжений размещены на официальном сайте главы государства.

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