Миллер возмутился заявлением Бойко - и доложил Медведеву

Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в среду на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА "Новости".

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.