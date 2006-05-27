Тимошенко раздает награды за взятие Верховной Рады

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политические силы, объединенные в блок, должны взять на себя ответственность за то, что происходит в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на съезде блока в Киеве.

По ее словам, силы, которые входят в БЮТ, "с 26 марта стали властью в стране". При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возглавляемый ею блок не намерен перекладывать ответственность на Президента, "на какую-то другую политическую силу, на руководителей областей".

Во время съезда Ю.ТИМОШЕНКО наградила активистов предвыборной кампании специальными отличиями от БЮТ: медалью "Выдающийся участник выборов" 2006 года (500 штук), знаком почета "Выдающийся боец выборов 2006 года" (20 тыс. штук), а также именными часами (2 тыс. штук).

Среди награжденных, кроме других, были экс-председатель СБУ, член БЮТ, Александр ТУРЧИНОВ, Андрей ШКИЛЬ, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Левко ЛУКЬЯНЕНКО.