Ющенко освободил четырех председателей райгосадминистраций Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами освободил от должности четырех председателей райгосадминистраций г. Киева.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

Так, указом Президента Татьяна СТРОКАНЬ освобождена от должности председателя Голосеевской районной государственной администрации г. Киева, Александр ШЕВЧУК освобожден от должности председателя Днепровской районной государственной администрации г. Киева. Николай ХАРИТОНЧУК освобожден от должности председателя Шевченковской районной государственной администрации г. Киева, Анатолий КОВАЛЕНКО освобожден от должности председателя Печерской районной государственной администрации г. Киева.