Муж Тимошенко открестился от элитной недвижимости в Чехии

Муж экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО опровергает информацию о наличии у него недвижимости в Чехии.

Как сообщает ТСН, об этом он сказал съемочной группе телеканала, которая застала А.ТИМОШЕНКО в Праге на выходе из офиса "Украинской европейской перспективы", основанной экс-министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ, который также получил политическое убежище в Чехии.

В частности, муж экс-премьера рассказал, что еще два месяца назад уехал в Чехию и сразу попросил предоставить ему политическое убежище.

Также А.ТИМОШЕНКО опроверг информацию о доме и крупном бизнесе в Чехии и заверил, что жилье арендует, а имущество у него весьма скромное.

"Относительно того дома, который осветили в репортаже ... В доме там уже 45 лет живет семья совсем другого человека. У меня нет никакой недвижимости на данный момент", - сказал муж Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 января 2012 года А.ТИМОШЕНКО по решению Министерства внутренних дел Чешской Республики получил политическое убежище в этой стране.

Ранее СМИ сообщали, что 12 лет назад А.ТИМОШЕНКО приобрел дом в элитном микрорайоне под названием Лидиче, что подтвердили его соседи. Кроме собственной частной квартире, А.ТИМОШЕНКО имеет в Чехии и бизнес-интерес.