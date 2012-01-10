Тюремщики уверяют, что Тимошенко - в порядке

Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в настоящее время удовлетворительно, она находится под постоянным наблюдением медработников Государственной пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает сегодня пресс-службе ГПтСУ.

Как отмечают в ведомстве, 7 января 2012 года было проведено медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это было вызвано тем, что вечером 6 января текущего года Ю.ТИМОШЕНКО почувствовала себя плохо и обратилась к своей соседке по камере с просьбой позвать медработников учреждения. Уже через 4 минуты Ю.ТИМОШЕНКО была оказана первичная медицинская помощь», - заверяют в пенитенциарной службе.

В тот же день руководство Качановской исправительной колонии (№ 54) обратилось в Министерство здравоохранения Украины и Главное управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации о создании комиссии для медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

На следующий день, 7 января 2012 года, на просьбу Ю.ТИМОШЕНКО было проведено ее инструментальное и лабораторное дообследование в одной из клинических больниц Харькова (магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография, клинический анализ крови).

«Результаты проведенного обследования подтверждают предыдущие выводы комиссии Минздрава Украины. Заболевания, которые требуют дополнительного лечения, у Ю.ТИМОШЕНКО не выявлены», - подчеркнули в ГПтСУ.

Также в ведомстве сообщили, что при согласии Ю.ТИМОШЕНКО проведено клиническое исследование ее крови в одной из лабораторий Минздрава Украины, результаты которого не выходят за пределы нормы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи более двух часов не могли вывести ее из критического состояния.