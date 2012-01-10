Депутаты 1-го созыва призывают Верховную Раду не брать грех на душу

Двенадцать народных депутатов Верховной Рады первого созыва призывают своих нынешних коллег блокировать принятие закона о возможности передачи украинской газотранспортной системы в аренду или досрочно сложить с себя полномочия и назначить досрочные парламентские выборы.

Об этом говорится в переданном УНИАН соответствующем обращении, подписанном Владимиром ПИЛИПЧУКОМ, Олесем ШЕВЧЕНКО, Левком ЛУКЬЯНЕНКО, Богданом ГОРЫНЕМ, Арсеном ЗИНЧЕНКО, Александром БАРАБАШЕМ, Александром КОСТЮКОМ, Яковом ЗАЙКО, Иваном БОЙКО, Александром ГУДЫМОЙ, Александром ПИСКУНОМ и Николаем ПОРОВСКИМ.

"Мы, народные депутаты Верховной Рады Украины 1-го созыва, обращаемся к вам с просьбой и требованием прекратить разбазаривание национального достояния Украины. Запланированная, организованная Партией регионов и осуществленная каждым из вас лично сдача газотранспортной системы Украины России будет преступлением перед народом Украины, предательством ее национальных интересов, нарушением данной вами присяги, но не разрешит и не решит надуманных и искусственно созданных олигархами газовых проблем Украины", - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что для обеспечения потребностей населения Украины достаточно газа собственной добычи. "Украина должна перестать покупать газ в России ради удовлетворения производственных нужд олигархов за средства бюджета, то есть за средства всех граждан Украины – налогоплательщиков. Почему весь народ Украины должен платить налоги в бюджет для того, чтобы за них закупить газ олигархам? Почему они не хотят закупать газ за собственные деньги, а получив прибыли, выводят их за пределы Украины в оффшоры и искусственно создают задолженность перед бюджетом и «Нафтогазом?", - спрашивают бывшие депутаты у своих нынешних коллег.

"Молдова, Армения, Беларусь отдали свои ГТС России – и у них экономического процветания не наступило. Почему Польша, Германия, Италия, Болгария не отдают "Газпрому" России свои ГТС? А когда бизнесменов этих стран перестала устраивать контрактная цена на российский газ, они подали в Стокгольмский суд и получили желаемые скидки цен на газ. Почему украинская власть отказывается идти таким же путем? Возможно, потому, что за сдачу нашей ГТС России вы рассчитываете иметь или уже имеете персональную выгоду?", - говорится в обращении.

Бывшие депутаты напоминают, что ГТС Украины обеспечивает газораспределение между украинскими потребителями и может быть экономически эффективной в результате изменения тарифов с Россией.

"Украина планирует увеличить объемы газа собственной добычи, начать добычу сланцевого газа, получать через терминалы сжиженный газ. В конечном итоге, Украина может получать газ и через Европу, когда он туда будет поступать из Средней Азии по газопроводам, которые проектируются и планируются к строительству. Но если ГТС Украины будет под контролем "Газпрома" – в аренде, в собственности или в консорциуме, – то Россия ничего из перечисленного Украине не позволит, потому что ей будет невыгодно, чтобы Украина уменьшала объемы закупок российского газа. То есть любой вид утраты контроля Украины над собственной ГТС пойдет в ущерб ее экономике и дополнительные убытки ее гражданам", - убеждают они.

"Если вы, депутаты провластного большинства парламента Украины, не имеете взяток от сдачи украинской ГТС России, но имеете совесть и ничего не можете сделать, чтобы осуществить экономические преобразования, в частности в газовом секторе, на благо украинцев, – не совершайте преступления, не берите грех на душу, а имейте мужество досрочно сложить с себя полномочия и назначьте досрочные выборы. Мы, депутаты первого созыва, которые организовали восстановление государственной независимости Украины, имели такое мужество и так поступили, когда не сумели прийти к согласию и не смогли остановить ухудшения положения в украинской экономике", - призвали своих коллег депутаты Верховной Рады 1-го созыва.