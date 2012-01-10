Турчинов: Тимошенко требует, чтобы к ней больше не подпускали Минздрав

16:12, 10 января 2012
Политика
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Политик провел брифинг

Руководство Украины пытается физически уничтожить бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге.

«Я не подозреваю, я констатирую тот факт, что за колючей проволокой руководство Украины пытается физически уничтожить Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также он подчеркнул, что связывает прием Ю.ТИМОШЕНКО лекарств вечером, 6 января, с ухудшением ее самочувствия и потерей сознания.

«До этого у нее никаких, скажем так, предпосылок не было», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО требует, чтобы к ней больше не допускали специалистов Министерства здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, А.ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи больше двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

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