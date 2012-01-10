БЮТ заблокировал трибуну парламента

Фракция "БЮТ-Батьківщина" заблокировала трибуну Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН во фракции "БЮТ-Батьківщина", на такой шаг фракция пошла, требуя провозглашения с трибуны парламента заявления в связи с ситуацией, случившуюся с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО в ночь с 6 на 7 января.

Председательствующий на вечернем заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК не дал возможности зачитать заявление, а объявил о перерыве на 30 минут.

На данный момент продолжается перерыв. Заседание продолжится в 16.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил на брифинге, что в пятницу, 6 января, Ю.ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове, больше двух часов была без сознания.

«6 января, приблизительно в 22.30, Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сразу после приема лекарств, которые предоставили ей работники колонии в связи с заболеванием ОРВИ, потеряла сознание», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, медицинские работники только после 24.00 «смогли вывести Юлию Владимировну из того критического состояния, в котором она находилась, то есть вернуть ее к жизни».