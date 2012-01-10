Литвин со Стецькивым повздорили из-за депутатских льгот

Фракция "БЮТ-Батькивщина" настаивает на внесении изменений в Уголовный кодекс относительно декриминализации статьи, по которой осуждена бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

Он попросил председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА поставить на голосование вопрос о внесении в повестку дня работы парламента законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, касающихся гармонизации национального законодательства с Конвенцией ООН относительно коррупции.

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что можно снова поставить «для сигнального голосования» этот законопроект, чтобы в случае отказа депутатов поддержать предложение А.КОЖЕМЯКИНА оставалась возможность для поиска компромисса.

А.КОЖЕМЯКИН также заявил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" выступает против принятия законопроектов о рынке земли и о реформировании газотранспортного комплекса.

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ заявил, что фракция НУ-НС также настаивает на снятии с рассмотрения законопроектов о рынке земли и газотранспортной системе.

Кроме того, между Т.СТЕЦЬКИВЫМ и В.ЛИТВИНЫМ на заседании Согласительного совета возник спор. Т.СТЕЦЬКИВ заявил о необходимости принятия законопроекта, который бы отменял ряд депутатских льгот. По его словам, госбюджетом предусмотрена отмена некоторых льгот для нынешних и бывших народных депутатов только на текущий год.

В ответ В.ЛИТВИН заявил, что парламент нынешнего созыва сделал все, что мог в этом вопросе, и ВР следующего созыва должна окончательно решить этот вопрос.

Обращаясь к Т.СТЕЦЬКИВУ, спикер заметил, что тот уже не первый год находится в ВР, и решение о частичной отмене льгот принимались при его участии.

В ответ Т.СТЕЦЬКИВ сказал, что можно посмотреть, как он голосовал по вопросам, связанным с депутатскими льготами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 ноября 2011 г. не поддержала поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы. За эту поправку проголосовало только 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.