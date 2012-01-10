ПР готова перенести рассмотрение закона о земле при одном условии

Фракция Партии регионов готова перенести рассмотрение законопроекта о рынке земли на более поздние сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По его словам, «после того, как убрали норму, разрешающую иностранным гражданам и компаниям приватизировать землю, закон стал неугоден всем».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что профильный комитет сегодня в 12.00 начнет рассмотрение законопроекта о рынке земли.

При этом он добавил, что после согласования в комитете окончательного варианта законопроекта руководители фракций должны провести консультации, в том числе и по срокам его рассмотрения в сессионном зале.

После этого ПР А.ЕФРЕМОВ заявил: «Конечно, было бы неплохо принять его в течение текущей недели, как и планировалось - в четверг (согласно повестке дня ВР, законопроект о рынке земель планируется рассмотреть в четверг, 12 января – УНИАН). Но если мы сходимся в том, что над ним надо еще поработать и поработать для того, чтобы получить хороший документ, мы будем с этим соглашаться. Но при одном условии – чтобы не было такого, чтобы какой документ потом ни вносился, он все равно будет плохой».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Данным законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.