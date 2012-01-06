Прокуратура опротестовала запрет советской символики

В Луцке прокуратура опротестовала решение городского совета о запрещении размещения советской символики, которое было принято депутатами 20 апреля 2011 года.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, 10 января состоится 19-я внеочередная сессия горсовета, на рассмотрение которой будет вынесен вопрос «О рассмотрении протеста прокурора города Луцка на решение городского совета от 20.04.2011 №9/1 «О запрещении размещения советской символики в г. Луцке».

На сессию приглашаются заместители городского председателя, прокурор Луцка, депутаты областного совета, избранные в мажоритарных округах Луцка, члены исполнительного комитета городского совета, отдельные руководители исполнительных органов городского совета, представители средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2011 года депутаты Луцкого горсовета запретили размещение советской символики. Проект решения был подготовлен фракцией ВО «Свобода».