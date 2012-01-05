Тюремщики уверяют, что Тимошенко этапировали законно

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО была этапирована в колонию на законных основаниях, согласно решению суда.

Об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, "приговор Печерского районного суда г. Киева, которым ТИМОШЕНКО Ю.В. признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы согласно постановлению Апелляционного суда г. Киева 23 декабря 2011 года набрал законную силу".

Таким образом, говорится в сообщении, Печерский райсуд издал распоряжение о выполнении приговора, которое направил в Киевский следственный изолятор.

"В соответствии со ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, лица, приговоренные к лишению свободы, направляются для отбывания наказания не позже десятидневного срока с момента вступления приговора в законную силу", - заметили в пенитенциарной службе.

В то же время в сообщении указано, что "следователь по уголовному делу, где Ю.ТИМОШЕНКО избрана мера пресечения содержание под стражей, сообщил администрации СИЗО об отсутствии необходимости содержания осужденной в Киевском следственном изоляторе".

"Таким образом, этапирование ТИМОШЕНКО Ю.В. 30 декабря 2011 года из Киевского СИЗО в колонию осуществлено в соответствии с действующим законодательством в пределах установленного законом срока", - отметили в пресс-службе, добавив, что в целом на протяжении недели в канун Нового года из Киевского следственного изолятора в учреждения исполнения наказаний в установленном законом порядке этапированы все 209 приговоренных к лишению свободы, приговоры в отношении которых вступили в законную силу.