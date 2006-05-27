Черновецкий назначил Александра Волкова советником

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил бывшего народного депутата Украины Александра ВОЛКОВА советником Киевского городского председателя по вопросам координации работы с Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, О.ВОЛКОВ будет занимать эту должность на общественных началах.

Распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО за № 58/245 вступило в силу сегодня, 26 мая 2006 года.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля О.ВОЛКОВ заявил, что получил предложение от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО занять должность советника по вопросам внутренней политики.