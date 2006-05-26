Информация о розыске Засухи еще находится в базе Интерпола

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине объясняет, что информация о розыске экс-председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ЗАСУХИ все еще находится в базе данных Интерпола, поскольку процедура снятия с международного розыска требует определенного времени.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, 23 мая в адрес Национального центрального бюро Интерпола в Украине из ГУМВС Украины в Киевской области поступило поручение о прекращении международного розыска А.ЗАСУХИ с копией постановления о закрытии Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела относительно него.

На основании полученных документов НЦБ Интерпола в Украине инициирован вопрос о внесении изменений в соответствующие базы данных Генерального секретариата Интерпола.

Теперь информация относительно розыска А.ЗАСУХИ все еще находится в базе данных Интерпола, поскольку процедура снятия из международного розыска нуждается в определенном времени.

Как сообщал УНИАН, экс-губернатору Киевской области А.ЗАСУХЕ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 366 (служебная фальсификация, приведшая к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

15 июля Главное управление МВД в Киевской области официально объявило его в розыск. По данным МВД, А.ЗАСУХА скрывается в России

25 мая в Киеве его супруга Татьяна ЗАСУХА заявила, что 24 мая Интерпол снял из международного розыска ее мужа.

По ее словам, все это произошло после того, как было закрыто уголовное дело, где обвиняемым был А.ЗАСУХА. «Мы прошли всю процедуру, и, несмотря на политическое давление со стороны власти, было принято справедливое решение», - заявила она. Т.ЗАСУХА сказала, что ее муж вернется в Украину.

Сегодня, 26 мая, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналистам в Днепропетровске заявил, что бывший губернатор Киевской области А.ЗАСУХА находится за пределами Украины и не снят с розыска Интерполом.