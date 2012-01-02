В Харькове «Свобода» отметила день рождения Бандеры

В Харькове активисты ВО «Свобода» торжественным митингом возле мемориального камня воинам УПА в Молодежном парке отметила 103-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода», в мероприятии также приняло участие духовенство Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви.

Кроме этого, в Свято-Дмитровском храме УАПЦ прошла панихида по проводнику С.Бандере. Обращаясь к присутствующим, архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь (ИСИЧЕНКО) отметил большое значение фигуры С.Бандеры для формирования украинской государственности.

Митинг и панихида в память С.Бандеры прошли в контексте торжественных мероприятий, которые ВО «Свобода» провела во всех областных центрах Украины.