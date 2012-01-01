Во время салюта на Майдане лазером высветили: «Юле-волю»

Во время празднования в центре Киева на Майдане Незалежности возле главной елки страны сторонники поздравили лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО с Новым годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», во время праздничного салюта десятки людей подняли плакаты с надписями "Юля, с Новым годом!".

Одновременно рядом на здании появилась надпись "Юле-волю".

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.