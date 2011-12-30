Регионал читает мысли Януковича?

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВИШИВАНЮК не будет принимать участия в парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не буду принимать участия в парламентских выборах, - отметил губернатор. - Это не мое. Это мое твердое решение».

По его словам, «идти на парламентские выборы - это своего рода предательство Президента Украины». «Это рассматриваю, в некоторой степени, как предательство Президента Украины, - заметил, в частности, М.ВИШИВАНЮК. – Президент поручил мне работать здесь, в области. Я буду работать до тех пор, пока мне доверяет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, которому я верю, потому что знаю его помыслы, планы, мысли. А они являются светлыми».