Украина в 2012 году вдвое уменьшит закупку российского газа

С 1 января 2012 года Украина почти вдвое уменьшит объемы закупки российского природного газа. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил в интервью “5 каналу”, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«С 1 января в два раза будет уменьшена закупка российского газа. Мы предупредили российских партнеров, что такую цену на газ наша экономика не выдерживает, и мы будем переходить на собственные энергетические ресурсы», - сказал министр.

Ю.БОЙКО уточнил, что в следующем году запланировано закупить у Российской Федерации 27 млрд. кубометров газа.

«Мы подали заявку на 27 млрд. кубометров газа, и с 1 января мы начинаем отбирать газ в соответствии с этой заявкой», - сообщил он.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что запланированное уменьшение объемов потребления газа в 2012 году вызвано ростом цены российского газа.

«Мы сказали российским партнерам, что мы будем уменьшать объемы. Если газ будет дешевле, то мы будем покупать больше, если же он будет таким дорогим, то мы будем покупать столько, на сколько у нас хватает средств, и заменять его в энергетическом балансе собственными ресурсами», - отметил министр.

По словам Ю.БОЙКО, в качестве замены российскому газу Украина планирует использовать уголь, добыча которого в 2011 году достигла рекордных показателей в 81 млн. тонн.

«Мы переходим на собственный ресурс – уголь. В этом году впервые за десятилетие мы достигли более 80 млн. тонн его добычи. Мы будем отказываться от газа, и переходить на уголь», - сказал министр.