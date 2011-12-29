Яценюк рассказал, кто его спонсирует

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что деятельность его политической силы финансируют около 30 предпринимателей из разных регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире ТВі.

При этом лидер "Фронту Змін" отметил, что в отношении многих из них силовые структуры проводят репрессии.

"Уже возбуждены уголовные дела по 14 областям против людей. Там 28 с лишним людей. Это представители нашей партии. У нас есть те, у кого есть и малый, и средний, и крупный бизнес. Например, мне нечего скрывать того, что касается Одессы. Это очень большой завод "Стальканат", где члены нашей партии помогают и непосредственно ее финансируют. Там каждый месяц милицейское шоу: то арестовывают, то закрывают завод, то приезжают с обыском каждый месяц", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, диверсификация источников финансирования позволит "Фронту Змін" состояться как партии.

"Это единственный правильный путь, чтобы партия состоялась как политическая партия, а не как закрытое бизнес-учреждение. Любой доллар, который ты возьмешь у олигархов, потом нужно отдавать в стократном размере", – подчеркнул политик.