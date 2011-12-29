Яценюк рассказал, кто его спонсирует
"Каждый месяц милицейское шоу"
Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что деятельность его политической силы финансируют около 30 предпринимателей из разных регионов Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире ТВі.
При этом лидер "Фронту Змін" отметил, что в отношении многих из них силовые структуры проводят репрессии.
"Уже возбуждены уголовные дела по 14 областям против людей. Там 28 с лишним людей. Это представители нашей партии. У нас есть те, у кого есть и малый, и средний, и крупный бизнес. Например, мне нечего скрывать того, что касается Одессы. Это очень большой завод "Стальканат", где члены нашей партии помогают и непосредственно ее финансируют. Там каждый месяц милицейское шоу: то арестовывают, то закрывают завод, то приезжают с обыском каждый месяц", – сказал А.ЯЦЕНЮК.
По его мнению, диверсификация источников финансирования позволит "Фронту Змін" состояться как партии.
"Это единственный правильный путь, чтобы партия состоялась как политическая партия, а не как закрытое бизнес-учреждение. Любой доллар, который ты возьмешь у олигархов, потом нужно отдавать в стократном размере", – подчеркнул политик.