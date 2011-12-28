Интеллигенты назвали Тимошенко «последней препоной ограблению»

Представители украинской интеллигенции надеются, что Европейский суд по правам человека отменит «несправедливое решение» Апелляционного суда Киева по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в заявлении украинской интеллигенции.

«Мы, представители украинской интеллигенции, заявляем, что не признаем несправедливое решение подконтрольного действующему Президенту Апелляционного суда Киева по делу Юлии ТИМОШЕНКО и надеемся, что оно в ближайшее время будет отменено в Европейском суде по правам человека», - говорится в заявлении.

Представители украинской интеллигенции считают, что постановление коллегии судей Апелляционного суда Киева, которым оставлен без изменения приговор Печерского райсуда столицы в отношении лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, является «несправедливым, противозаконным и абсурдным».

По убеждению представителей интеллигенции, это решение стало логическим продолжением печально известной «киреевщины» и «пещерного правосудия», которые дискредитируют Украину на международной арене и которым уже дана однозначная негативная оценка украинским обществом, духовными лидерами, национальной интеллигенцией, главами зарубежных стран, международными правозащитными организациями, Нобелевскими лауреатами.

«Для большинства украинцев и для всего мира уже давно не является секретом, что ЯНУКОВИЧ с помощью подчиненных судей пытается уничтожить лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО. Позорно, что Апелляционный суд Киева выполнил этот грязный заказ Администрации Президента Украины», - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают «вполне очевидным», что и многочисленные надуманные уголовные дела, и безосновательное и многомесячное содержание в Лукьяновском СИЗО, являются «примитивной местью» В.ЯНУКОВИЧА своему главному политическому конкуренту - Ю.ТИМОШЕНКО, которая «не боится бороться за правду, отстаивать политические и социальные права граждан Украины». Интеллигенция считает, что судебные решения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО нужны власти «для снятия последнего препятствия для безнаказанного грабежа украинского народа, сдачи национальных интересов и превращения Украины в авторитарную колонию, которой руководит кучка коррупционеров».

«Режим, путем уничтожения демократии, основ правосудия, ликвидации свободы слова, уничтожения человеческих прав и свобод, порождает огромную бездну между Украиной и Европейским Союзом. Приговор апелляционного суда в отношении Юлии ТИМОШЕНКО - это циничное предательство властью евроинтеграционных устремлений украинцев», - говорится в заявлении.

Заявление, в частности, поддержали Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Юрий МУШКЕТИК, Иван ДЗЮБА, Мария МАТИОС, Юрий АНДРУХОВИЧ.