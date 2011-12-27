Литвин рассказал, чем он занимался целый год

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет уходящий год годом «сплошной борьбы».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал, отвечая на вопрос журналистов в Новоград-Волынском Житомирской области.

«Уходящий год - это сплошная борьба, сплошная попытка удержать ситуацию в Верховной Раде на приемлемом уровне», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что пытался «сохранить лицо Верховной Рады». При этом руководитель парламента констатировал, что ему досадно читать огромное количество писем-обращений, писем-возмущений по поводу того, что происходит как в парламенте, так и за его стенами.

Среди ключевых судьбоносных решений, принятых парламентом в нынешнем году, В.ЛИТВИН назвал принятие пенсионной реформы, закона о выборах, бюджета на следующий год. При этом он заметил, что иногда создается впечатление, что все быстро принятые вопросы принимались легко. «Однако, это означало, что такому принятию предшествовала большая работа, согласование всех позиций, а долгие дискуссии означали лишь несогласованность позиций и недоработки», - отметил он.

В.ЛИТВИН также высказал пожелание, чтобы в следующем году «все жили в благополучии», «все родные и близкие жили на земле».