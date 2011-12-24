В ЕС сожалеют, что Тимошенко осталась вне выборов

В ЕС считают, что во время рассмотрения апелляции экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не было обращено внимание на ошибки в ходе суда.

Об этом идет речь в заявлении спикера Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН, переданном УНИАН.

«Верховный представитель хочет выразить свою обеспокоенность тем, что в процессе апелляции не адекватно обращено внимание на ошибки в ходе суда первой инстанции над ТИМОШЕНКО, который не уважал международные стандарты честности, прозрачности и независимости юридического процесса», - отмечается в заявлении.

Верховный представитель также выразила сожаление по поводу того, что Ю.ТИМОШЕНКО как оппозиционный лидер теперь не сможет принять участие в парламентских выборах в следующем году.

«Она подчеркнула от имени ЕС необходимость непредвзятого и прозрачного апелляционного процесса. Вызывает сожаление, что этого не было достигнуто, и вопрос выборочного правосудия в Украине продолжает требовать внимания», - написано в заявлении.

В документе также отмечается, что К.ЭШТОН еще раз напомнила изложенное ею в предыдущих заявлениях, что главное внимание при будущих отношениях с Украиной будет фокусироваться на уважении к верховенству права.