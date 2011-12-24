Глава ЕНП: Тимошенко продолжают преследовать

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС считает, что сегодняшнее решение Апелляционного суда Киева о признании законности приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО является продолжением антидемократических действий властей.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом европейский политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сегодня украинский апелляционный суд подтвердил 7-летний приговор Юлии ТИМОШЕНКО. По сути, суд оставил в силе недемократические и политически мотивированные действия правительства. Очень жаль", – цитирует В.МАРТЕНСА сайт.

Как сообщал УНИАН, сегодня коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по «газовому делу», который предусматривает лишение экс-премьера свободы сроком на 7 лет и обязывает ее выплатить компенсацию за ущерб, причиненный в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.