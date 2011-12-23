Тимошенко намерена изменить «этот плохой ход истории»

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила всех за поддержку и заверила, что не прекращает борьбу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», она отметила: «Сегодня, когда Апелляционный суд принял свое позорное решение, я всех благодарю, кто поддерживает меня, кто молится за меня. Я всех благодарю мировых лидеров и парламенты, политиков и народы демократических стран, которые все эти тяжелые месяцы боролись и продолжают бороться за мою жизнь и свободу».

«Я знаю, в какой беде сейчас Украина. Я знаю, что каждому из украинцев угрожает несвобода и бесправие, а Украине – потеря независимости. И поэтому, где бы я ни была - на свободе или за решеткой – вся моя жизнь посвящена тому, чтобы изменить этот плохой ход истории и вернуть каждому украинцу веру в себя и свое государство. Я ни на мгновение не прекращаю бороться, и мы вместе с вами будем победителями», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.