Королевская возглавила УСДП

Народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), председатель комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ возглавила Украинскую социал-демократическую партию. Соответствующее решение единогласно было принято делегатами VIII съезда партии, который сегодня проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед делегатами съезда, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что УСДП всегда шла в авангарде демократической борьбы. «Десять лет тому назад наша партия вошла в число основателей БЮТ. С тех пор мы - одна семья. С тех пор мы - одна команда. У нас одни ценности, одни принципы и один лидер. Наш лидер Юлия ТИМОШЕНКО - лидер всей украинской оппозиции. В ее лице власть сегодня расправляется со всеми нами, с каждым из нас, со всем украинским народом. Освободить Ю.ТИМОШЕНКО – значит, освободить весь украинский народ. Вот почему я здесь. Я пришла в партию, чтобы усилить БЮТ и чтобы освободить Ю.ТИМОШЕНКО», - заявила она

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что ориентиры УСДП - основополагающие ценности социал-демократии - свобода, справедливость и солидарность. По ее мнению, настало время придать этим ценностям новое звучание. В этом контексте она поставила перед собой и партией три ключевые задачи.

«Наша первая задача - остановить политические и экономические репрессии. Стены СИЗО стали символом десятков заборов и стен, которыми власть отгораживается от народа. Мы должны освободить Юлию ТИМОШЕНКО. Вторая задача - новое качество политики, справедливая политика. Оппозиция должна предложить украинцам союз обновленных политических сил, с новой энергией, свежими взглядами на будущее страны, единой повесткой дня, четким планом действий. Третья задача - доверие людей. Чтобы реально противостоять власти, оппозиция должна идти к людям. Мы должны опираться на гражданское общество. Мы должны быть солидарны с обществом», - сказала лидер партии.

«Мы строим партию лидеров. Наши активисты должны стать реальными общественными лидерами в своих областях, районах и городах. Вместе мы построим новую партию - партию под контролем людей и для людей. Это будет современная европейская партия: активного, прямого, гражданского действия», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь, экс-лидер УСДП Евгений КОРНИЙЧУК напомнил, что УСДП - одна из самых старых партий в Украине, она исповедует ценности, которые лежат в основе европейского мировоззрения и образа жизни. «Эти ценности также лежат в основе Блока Юлии Тимошенко», - сказал он.

«Партии - основательницы Блока: УСДП, Батькивщина, ПРП - это партии-партнеры, партии-сестры. Мы всегда поддерживали друг друга в тяжелую минуту. Члены УСДП укрепляли Батькивщину, сегодня члены Батькивщины поддерживают УСДП. Так БЮТ будет становиться крепче с каждым днем. Наталия Юрьевна - яркий, харизматичный лидер. Убежден, это тот лидер, который обеспечит преемственность традиций и даст нашей партии мощный импульс для развития. Ее приход в нашу партию усилит не только УСДП, но и весь БЮТ», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Сегодня в Киеве проходит VIII съезд Украинской социал-демократической партии. В нем принимают участие 97 делегатов со всей Украині. В повестке дня: избрание председателя партии и ее политсовета, а также - принятие резолюции съезда о политической ситуации в стране.