Пшонка убеждает, что Тимошенко снимали законно

Видеосъемки в камере Лукьяновского СИЗО, где находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, осуществлялись на законных основаниях, заявил журналистам генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Как они появились в Интернете, это нужно выяснить. Есть такое обращение, и есть такое поручение выяснить, но сами съемки были законные, их инициировал первый заместитель главного санитарного врача Украины, который входил в комиссию Министерства здравоохранения. Он выразил мнение, что необходимо зафиксировать палату, где находится ТИМОШЕНКО, и камеру – там фотографировали и сняли. Пенитенциарная служба на это имеет право, они это сделали».

В.ПШОНКА подчеркнул, что «на изображениях отображена камера, где сначала находилась ТИМОШЕНКО, и палата, где она находится сейчас в медицинской части СИЗО».