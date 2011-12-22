Защита Тимошенко больше не будет ходить на судебные заседания

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не будет принимать участия в дальнейшем рассмотрении апелляционной жалобы на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Сергей ВЛАСЕНКО сегодня журналистам после завершения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда Киева.

«Я только что озвучил заявление Ю.ТИМОШЕНКО, которая приняла решение прекратить участие в этом фарсе. Это решение касается не только Юлии Владимировны, это решение принято ею в отношении всех участников с нашей стороны», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время, по его мнению, коллегия судей Апелляционного суда Киева, несмотря на их отсутствие, продолжит рассмотрение жалобы. «Есть апелляционная жалоба. Защита до сегодняшнего дня делала все, чтобы этот процесс стал судебным. Мы требовали допросить тех свидетелей, которых не допрашивали в первой инстанции. Мы требовали приобщения материалов к делу, в том числе газовых контрактов, мы требовали провести экспертизы нормальные. Суд все это отказался делать. И последней каплей перед выходом из процесса стало вчерашнее позорное решение, которое разрушает принципы уголовного права», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 декабря, коллегия судей Апелляционного суда Киева отказала защите экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении жалобы о незаконности применения против нее повторного ареста.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов на приговор, вынесенный 11 октября Печерским районным судом Киева по газовому делу о лишении экс-премьера свободы сроком на 7 лет и выплате компенсации ущерба, нанесенного в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.