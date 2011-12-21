Оппозиции предложили 12 критериев соответствия

22:17, 21 декабря 2011
Политика
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Пройдет ли тест хоть один?

Заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО предложил провести общественное обсуждение и определить критерии для оппозиционных кандидатов, которые могли бы объединиться в единую команду на выборах в Верховную Раду как по партийному списку, так и в мажоритарных округах.

Так он отреагировал на соответствующее предложение экс-премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости создания единого оппозиционного списка на парламентские выборы, высказанное ею вчера.

В частности, В.ОГРЫЗКО в своем блоге на «Украинской правде» призывает всех небезразличных высказаться, внести конкретные предложения, которые стали бы основой для принятия общего решения оппозиционных партий.

По мнению политика, кандидат от оппозиции должен, в частности, отвечать таким требованиям:

1. Кандидат ни лично, ни его ближайшие родственники (как это определено законом) не должны заниматься бизнесом (сегодня это даже сложно представить в нашей нынешней ситуации, но власть и бизнес должны быть раз и навсегда отделены друг от друга).

2. Кандидат не должен иметь не снятые в определенном законом порядке предшествующие судимости (это не касается случаев, которые являются следствием очевидной выборочности правосудия, как это имеет место сейчас).

3. Кандидат не должен иметь в своей предыдущей деятельности фактов привлечения к административной или уголовной ответственности за коррупционные деяния (в парламенте априори не могут работать лица, которые питают слабость к таким деяниям).

4. Кандидат должен документально доказать соответствие своего состояния полученным доходам, начиная от 1991 года.

5. Кандидат должен принести письменную присягу о том, что на время ее принятия он не является каким-то образом зависимым от иностранного государства, не является завербованным спецслужбой иностранного государства и не получает из-за границы финансовой или любой иной помощи (в парламенте не должно быть агентов иностранных спецслужб).

6. Кандидат должен принести письменную клятву о том, что не является гражданином какого-либо иностранного государства (в парламенте должны работать украинские, а не иностранные граждане).

7. Кандидат должен свободно владеть государственным языком и обязательно использовать его в своей публичной деятельности как в парламенте, так и вне его пределов (украинские законодатели должны уважать государственный язык и личным примером стимулировать к этому других).

8. Кандидат должен документально подтвердить получение им высшего образования (в парламенте должны работать лица, которые являются способными к генерированию важных государственных решений).

9. Кандидат не может баллотироваться, если уже дважды избирался в парламент (нужно дать шанс для обновления парламента).

10. Кандидат должен принести письменную присягу о том, что будет голосовать лично и ни при каких обстоятельствах не будет передавать свою карточку другому депутату.

11. Кандидат должен привести примеры того, что своей прошлой деятельностью в области государственного управления, политики, экономики, права, культуры и тому подобное он способствовал утверждению украинской государственности, развитию духовности украинской нации.

12. Кандидат должен в письменном виде задекларировать, что представление неправдивых сведений будет иметь своим следствием добровольное прекращение им своих полномочий члена парламента (в случае его избрания народным депутатом Украины).

 

 

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