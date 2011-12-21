Януковича сравнили с Винни-Пухом

Народные депутаты сомневаются, что Европа пойдет на дальнейшее сближение с Украиной.

Такое мнение они высказывали в комментариях Институту Горшенина по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 19 декабря в Киеве.

В частности, народный депутат Украины (Блок Литвина) Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что политика – это искусство возможного, а внешняя политика – это тем более искусство возможного. «На данном этапе, очевидно, ситуация сложилась таким образом, что европейские чиновники (подчеркиваю – европейские чиновники) посчитали для себя возможным именно в этом объеме сблизиться с Украиной», - отметил он.

«Готовы ли они дальше сближаться – у меня серьезные сомнения. Германия и Франция, которые являются сегодня тормозом на пути Украины к реальному членству в ЕС – никто не сможет этого опровергнуть – являются, фактически, локомотивом и спасителями еврозоны. Несмотря на то, что в ЕС сейчас 27 стран, экономический кризис, который Ангела МЕРКЕЛЬ сама назвала самым серьезным после Второй мировой войны, привел к тому, что фактически решение финансовых и макроэкономических проблем еврозоны зависит сегодня от Германии и Франции», - сказал депутат.

О.ЗАРУБИНСКИЙ напомнил, что позиция этих двух стран по отношению к членству Украины в Евросоюзе всегда была негативной, какие бы декларации ни делались. В том числе и потому, считает депутат, что для них ключевой союзник на евроазиатском пространстве – это Россия, а отнюдь не Украина. «Поэтому Евросоюз пошел на то, на что он был готов на сегодняшний день. Он (ЕС) действует в рамках того, что ему выгодно, а отнюдь не думает о выгоде Украины. Никто во внешней политике не думает о выгодах своего партнера. Так же как и Россия не думает о выгодах Украины», - полагает он.

Относительно возможной интеграции Украины в Евразийский союз, он отметил, что союз всегда хорош с теми, с кем связан прогресс. «Сегодня прогресс – это информационное общество, это IT-технологии, это современные методы менеджмента. Но ни Беларусь, ни Казахстан, ни Российская Федерация не являются эталонами в этом плане – это я очень мягко говорю. Однако если кто-то говорит о том, что наше будущее в Европе – географическое и экономическое, это не значит, что Россия с Казахстаном – наше прошлое. Полная глупость. Интеграционный формат, как мне кажется, должен быть максимально глубокий со странами ЕС. Несмотря на препятствование Украине со стороны ключевых стран ЕС под предлогом ТИМОШЕНКО и всего прочего – тут причина объективного характера, а не ценностного. Это отнюдь не значит, что нам нужно пренебрегать и игнорировать выгодность своих взаимоотношений с теми, кто от нас на Север и на Восток», - сказал он.

По мнению О.ЗАРУБИНСКОГО, форматы сотрудничества стран могут быть различными. «Формат двухстороннего сотрудничества, сотрудничества в режиме «3+1». В свое время критиковали формулу «3+1», а я считаю, что ничего плохого нет. Если Россия, Казахстан и Беларусь – тройка, и они хотят интегрироваться глубже, почему Украине не сотрудничать с ними? Сотрудничество должно быть со всеми, с кем выгодно. Все декларации, заклинания по поводу ценностей и всего прочего – на самом деле на самом последнем месте. На ключевом месте – экономический интерес. Никто не думает о выгодах партнера», - считает эксперт.

Значительных изменений после саммита Украина-ЕС не видит и народный депутат Украины (НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА. «Ничего не поменялось. Ничего кардинально не решено, ничего кардинально не подытожено», - отметила она.

«Фактически, саммит, который должен был быть какой-то итоговой вехой, стал лишь констатацией факта того, что, собственно, переговоры «по смыслам» закончены. Остались только вопросы политического характера, которые сегодняшняя власть не просто не в состоянии решить, а не хочет решать принципиально и демонстративно. В общем – ни туда и ни сюда. Приблизительно как Винни-Пух, который застрял у кролика в норке», - сказала депутат.

Также К.ЛЯПИНА отметила, что позиции Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на переговорах в Москве являются слабыми. «Сильной позиции по газовым переговорам, которая единственная волнует Украину, нет. Все остальное мы уже давно подписали. Никаких каких-нибудь, сколько-нибудь значимых факторов влияния нет. Единственный фактор, который был – флот – уже давно, так сказать, бездарно сдан», - полагает народный депутат.

Относительно того, готова ли Украина частично поступиться суверенитетом ради более низкой цены на российский газ, она отметила: «Украина-то, конечно, нет. А Виктор Федорович мало ли на что готов. Но то, что он часто делает то, что не в интересах Украине, и его мало интересует то, что думает по этому поводу Украина, – это факт».

В Институте напоминают, что 23 декабря в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему «Станет ли Украина частью Евразийского Союза?».