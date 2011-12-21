Иващенко перевели в медчасть СИЗО

15:06, 21 декабря 2011
Политика
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Из-за ухудшения состояния здоровья

Валерий Иващенко во время судебного заседания в Печерском районном суде. Киев, 19 августа
Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО из-за ухудшения состояния здоровья сегодня переведен в медицинскую часть СИЗО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Сегодня утром я был у него в СИЗО, и он сказал, что из-за ухудшение здоровья его переводят в медчасть, но это не значит, что завтра ИВАЩЕНКО могут не привезти на судебное заседание», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

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