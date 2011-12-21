Нардеп уверяет: оппозиция не будет голосовать за «позорный» бюджет

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батькивщина") заверяет, что оппозиция не будет голосовать за проект государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на брифинге.

Он подчеркнул, что в проекте бюджета предусмотрено, что «социальная составляющая фактически будет заморожена», произойдет «рост инфляции и будет существенно под угрозой стабильность гривни».

«Мы этот антисоциальный бюджет ни в коем случае не будем поддерживать», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул: «Ноль голосов будет от оппозиции за этот позорный бюджет».