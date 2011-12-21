Денис Москаль: на рынке земли должны действовать адекватные условия

Партия зеленых Украины поддерживает решение Верховной Рады Украины о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЗУ.

Как отметил председатель Партии зеленых Украины Денис МОСКАЛЬ, «отсрочка продажи земель сельскохозяйственного назначения, за которую проголосовали во вторник депутаты Верховной Рады, это шанс создать адекватные условия на рынке земли. Земельная реформа, которая так назрела в Украине, должна внедряться взвешенно».

По словам Д.МОСКАЛЯ, внедрение рынка земель в формате, который предлагается, фактически означает легализацию тех теневых схем перехода прав собственности на землю, которые существуют сегодня.

«Формальный запрет на продажу сельскохозяйственных угодий иностранцам в то же время не запрещает им получать в собственность земли лесохозяйственного назначения и несельскохозяйственные земли. Кроме того, в законопроекте заложены риски того, что значительная часть земельных ресурсов очутится под контролем немногочисленных финансово-промышленных групп. Это повлечет за собой фактическое «обезземеливание» селян и разрушение мелких фермерских хозяйств», - отметил лидер ПЗУ.

Д.МОСКАЛЬ убежден, что намерение законодателей исключить фермерские хозяйства из процесса купли-продажи земли – контропродуктивно.

«Если бы украинским фермерским хозяйствам предоставили право покупать землю с установленными предельными объемами землевладения, это значительно больше отвечало бы интересам социально-экономического развития села», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Он сообщил, что на своем последнем ХХІ съезде ПЗУ приняла специальную резолюцию относительно земельной реформы. В ее тексте также отмечается, что законопроект, который рассматривала Верховная Рада Украины, полностью игнорирует экологические факторы и не устанавливает реального контроля за землеустройством.

«Именно поэтому Партия зеленых Украины поддерживает мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения вплоть до законодательного закрепления норм, которые бы устранили или минимизировали указанные недостатки», - отметил председатель ПЗУ.

Справка УНИАН. 20 декабря 2011 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрета на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения» (№ 9586). Данным законом до 1 января 2013 года продлен мораторий на продажу земель сельхозназначения.