Азаров полетел к Путину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Москву. Программой рабочего визита предусмотрена встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает Правительственный портал. Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в 2011 году и планы на следующий год.

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