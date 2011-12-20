Азаров полетел к Путину

18:26, 20 декабря 2011
Политика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Москву.

Программой рабочего визита предусмотрена встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает Правительственный портал.

Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в 2011 году и планы на следующий год.

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