Азаров полетел к Путину
18:26, 20 декабря 2011Политика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Москву.
Программой рабочего визита предусмотрена встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает Правительственный портал.
Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в 2011 году и планы на следующий год.
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