Луценко: экс-губернатор Киевщины разыскивается Интерполом

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что бывший губернатор Киевской области Анатолий ЗАСУХА находится за пределами Украины и не снят с розыска Интерполом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам в Днепропетровске.

По убеждению главы МВД, А.ЗАСУХА "ждет, когда снимут ЛУЦЕНКО".

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, А.ЗАСУХА, как и прежде, обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений.

Как сообщал УНИАН, экс-губернатору Киевской области А.ЗАСУХЕ инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 366 (служебная фальсификация, приведшая к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

15 июля Главное управление МВД в Киевской области официально объявило его в розыск. По данным МВД, А.ЗАСУХА скрывается в России

25 мая в Киеве его супруга Татьяна ЗАСУХА заявила, что 24 мая Интерпол снял из международного розыска ее мужа.

По ее словам, все это произошло после того, как было закрыто уголовное дело, где обвиняемым был А.ЗАСУХА. «Мы прошли всю процедуру, и, несмотря на политическое давление со стороны власти, было принято справедливое решение», - заявила она. Т.ЗАСУХА сказала, что ее муж вернется в Украину.