Янукович поздравил со Святым Николаем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем Святого Николая Чудотворца.

Как отмечается в размещенном на сайте главы государства приветствии, «это светлый и радостный праздник, наполненный семейным теплом и особым трепетом».

«Святой Николай – один из наиболее уважаемых христианских святых, с именем которого связаны милосердие, сочувствие, справедливость и щедрость. Его издавна считают покровителем детей и бедных, тех, кто более всего нуждается в любви и заботе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и пожелал: «Пусть и нынешний праздник запомнится всем приятными неожиданностями, хорошим настроением, подарками и неповторимыми впечатлениями. Пусть молитва Святого Николая всегда оберегает нас всех и наши семьи. Пусть в каждом жилище царят благосостояние и согласие».

Также Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира и радости.