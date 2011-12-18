Соболев рассказал, кто возглавит список «Батькивщины» на выборах

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» рассчитывают, что Юлия ТИМОШЕНКО вернется в активную политику до начала парламентских выборов 2012 года.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ, комментируя информацию, что Европейский Суд по правам человека приступил к рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Да. Я в этом уверен», - сказал С.СОБОЛЕВ, отвечая на вопрос, вернется ли Ю.ТИМОШЕНКО в политику до выборов.

Он отметил, что уже определено, что до конца марта 2012 года власть должна предоставить свои аргументы Евросуду относительно данного дела. «Это значит, что реально в апреле-мае месяце может начаться беспрецедентный процесс, где власть получит свой вердикт», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он также заверил, что избирательный список «Батькивщины» при любых условиях возглавит Ю.ТИМОШЕНКО. «Этот вопрос даже не обсуждается. Это будет Юлия ТИМОШЕНКО», - сказал С.СОБОЛЕВ.