В законе о языковой политике не гарантирована защита украинского языка

Венецианская комиссия считает, что в законопроекте о принципах государственной языковой политики недостаточно гарантий использования и защиты украинского языка.

Как сообщила УНИАН председатель Отдела демократических институтов и фундаментальных прав Венецианской комиссии Артемида-Татьяна КИСКА, об этом говорится в заключении Венецианской комиссии относительно проекта закона “О принципах государственной языковой политики” народных депутатов Сергея КИВАЛОВА и Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, одобренных сегодня на заседании Комиссии в Венеции.

“Одна из слабых сторон нынешнего проекта – каковы гарантии для обеспечения надлежащего уровня использования и защиты украинского как государственного языка. Поэтому Комиссия считает, что необходимо что-то сделать для того, чтобы обеспечить этот баланс не только на бумаге, хотя и на бумаге еще нужно изменить отдельные вещи, но и как это сделать на практике”, - сказала представитель Комиссии.

“Остается вопрос, насколько, учитывая специфическую ситуацию в Украине, достаточными являются гарантии в нынешнем проекте закона для консолидации украинского языка как единого государственного, и относительно его роли, которую он должен играть в украинском обществе”, - говорится в пункте 66 одобренного сегодня заключения.

При этом Комиссия отметила, что в целом, представленный проект закона лучше, чем предыдущий проект закона о языках в Украине, заключение в отношении которого было одобрено Комиссией в марте этого года. Так, Комиссия отметила, что нынешний проект закон больше не уделяет специального внимания русскому языку, поскольку практически во всех его положениях ссылки на этот язык заменены ссылками на “региональный язык и язык меньшинств”. Такое отношение к русскому языку, равное, как и к другим региональным языкам или языкам меньшинств, по мнению Комиссии, может быть благоприятным к другим региональным языкам в отдельных сферах общественной жизни.

“Тем не менее, есть несколько сфер общественной жизни, в которых русский по этому проекту получит уровень защиты, отличающийся от других региональных языков и языков меньшинств”, - сказала А.Т.КИСКА.

В заключении Комиссии отмечается, что, несмотря на то, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, украинский является единым государственным языком, некоторые статьи проекта закона предоставляют русскому такой же уровень защиты, как и украинскому. В частности, обнародование актов центральных органов власти на русском языке.

Кроме того, Комиссия отметила, что признание лингвистической свободы средств массовой информации, исходя из рыночных оценок, может привести к доминированию русского языка.

Комиссия обратила внимание на отсутствие в проекте закона требований к теле-, радиокомпаниям относительно ежедневной квоты на вещание на государственном языке.

“В этих положениях можно увидеть даже уменьшение роли украинского языка”, - говорится в заключении.

В документе также отмечается, что предложенные в статье 20.7 проекта закона формулировки о том, что во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств, вводят слишком четкое обязательство. По мнению Комиссии, слово “обеспечивается” лучше заменить на другое, которое бы содержало больше нюансов.

“По мнению Комиссии, защита русского языка и его использования как выражения идентичности членов украинского общества, которые свободно избрали такую лингвистическую идентификацию – оправданная цель. Венецианская комиссия вместе с тем подчеркнула риск отношения к русскому на том же уровне, что и к украинскому, что может уменьшить интеграционную силу украинского языка и поставить под угрозу роль, которую украинский должен играть как единый государственный язык”, - говорится в одобренном сегодня документе.

“На бумаге это прекрасно, теперь вопрос, сможет ли Украина на практике воплотить положения закона, достаточно ли ресурсов финансовых, гуманитарных и т.д. для такой защиты”, - сказала представитель Венецианской комиссии.

В связи с этим, Комиссия снова призвала к честному балансу между защитой прав меньшинств с одной стороны и сохранением государственного языка как средства интеграции в обществе - с другой.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, которая предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.