Провластные чернобыльцы говорят: всё хорошо

Подписанный в сентябре меморандум о сотрудничестве между правительством и чернобыльцами уже выполнен на 90%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил президент Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий АНДРЕЕВ во время проведения ХІІ отчетно-выборной конференции ВОО, которая состоялась сегодня в Киевской области.

Как сообщает департамент КМУ, Ю.АНДРЕЕВ "с сожалением констатировал, что в последнее время некоторые чернобыльцы, здоровье которых серьезно подорвано чернобыльской бедой, стали жертвами манипуляций". При этом он выразил убеждение, что "чернобыльцев используют «в подтанцовке» некоторые политические силы, «подбивают» на кардинальные действия, вплоть до голодовки, совсем не думая об их здоровье".

По его словам, все, кто действительно принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, должны получать достойную социальную помощь. Разработан ряд законодательных изменений, которые осовременивают пенсии чернобыльцев. В то же время, по словам Ю.АНДРЕЕВА, возникает проблема с получением некоторых первичных документов о размерах выплат, поскольку многие организации, воинские части уже расформированы, поэтому нужно создать специальную комиссию, которая будет осуществлять «реставрацию чернобыльских заработков», до того с полномочиями «устанавливать» такие заработки.

«Пенсии должны биты достойными и справедливыми, в зависимости от степени риска во время ликвидации аварии», - сказал Ю.АНДРЕЕВ, при этом отметив, что те, кто был во время ликвидации на «легком труде, в тылу», должны и пенсию получать «легкую».

Относительно проблемы выплат пенсий по решениям судов президент организации высказал мнение, что решения судов безусловно должны исполняться, однако их исполнение не должно нарушать права других категорий граждан.

«Решения судов не должны исполняться за счет прекращения выплат другим категориям чернобыльцев», - отметил Ю.АНДРЕЕВ. Он заверил, что теперь по всем ключевым вопросам, которые беспокоили чернобыльцев, уже найден компромисс, в частности, правительство приняло документы, в соответствии с которыми будут пересчитаны и, соответственно, повышены пенсии чернобыльцам.

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Как сообщал УНИАН, сегодня участники отчетно-выборной конференции Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» подавляющим большинством голосов переизбрали Юрия АНДРЕЕВА председателем организации на следующие 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, который принял участие в конференции, проходящей в Киевской области.

А.КЛЮЕВ от имени премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА приветствовал участников отчетно-выборной конференции.

В конференции также приняли участие первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, народные депутаты от Партии регионов, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИСКИЙ, другие общественные и политические деятели.

ВОО «Союз Чернобыль Украины» была основана в 1991 году и сегодня насчитывает до 240 тыс. членов. Ю.АНДРЕЕВ возглавляет организацию с момента ее образования.

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Сегодня, 17 декабря, народный депутат Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ПАШИНСКИЙ заявил, что власти пытаются взять под контроль деятельность всеукраинской общественной организации "Союз Чернобыль Украины".

По его словам, милиция не допустила к участию в конференции около 300 чернобыльцев, причем зампредседателя Харьковского отделения Виктора ПРОСКУРИНА два дня, допрашивая, продержали в милиции.

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22 ноября руководитель ВОО «Союз Чернобыль Украины» Ю.АНДРЕЕВ заявил, что организация не поддерживает акции протеста чернобыльцев.

29 ноября заместитель председателя Кременчугской городской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Анатолий МОКРЫЙ и Владимир ПРОСКУРИН заявили, что власти ведут информационную войну против чернобыльцев, «пытаясь столкнуть лбами» с другими людьми.

«К сожалению, в этой войне на стороне Кабинета министров выступил руководитель одной из чернобыльских организаций Ю.АНДРЕЕВ – фактически его словами говорит пресс-служба Кабинета министров. Додуматься только - она заявила, что в акциях протеста принимают участие какие-то неправильные чернобыльцы и организации-клоны», - сказал В.ПРОСКУРИН.