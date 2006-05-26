Ющенко получил слово на Парламентской ассамблее НАТО

Сегодня министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отбыл во Французскую Республику с целью участия в 52-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Париже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, Б.ТАРАСЮК примет участие в работе сессии как полномочный представитель Президента Украины, от имени которого он зачитает обращение к участникам этого важного международного форума.

ПА НАТО выполняет роль международного форума, на котором парламентарии стран-членов НАТО рассматривают актуальные вопросы деятельности Альянса. Украина имеет статус ассоциированного члена в этой межпарламентской организации и на сессиях Ассамблеи ее представляет постоянная делегация Верховной Рады Украины, отметили в МИД.

По данным пресс-службы, парламентское измерение сотрудничества Украины с НАТО приобретает особый вес именно сейчас, когда Украина впритык приблизилась к получению приглашения присоединиться к Плану действий относительно членства. Свидетельством стремления Парламентской ассамблеи перевести отношения с Украиной на более высокий уровень и углубить межпарламентское сотрудничество стали визиты в нашу страну председателя ПА НАТО Пьера ЛЕЛЮША в октябре прошлого и марте текущего.